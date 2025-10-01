I timori del diesse Micciola | Non mi fido della Maceratese

"Ci attende una gara difficile in quanto la Maceratese è un’ottima formazione, che viene anche da due vittorie di fila". Francesco Micciola, direttore sportivo del Teramo, avverte la sua squadra sui pericoli del match che si giocherà alle 15 di domenica al Bonolis. "Dall’altra parte del campo – aggiunge il diesse – ci sarà una realtà che può contare su un buon organico e su giovani di valore. La Maceratese ha 6 punti in classifica, ma da quanto visto avrebbe potuto averne di più". Tra i giovani c’è Edoardo Ruani che ha firmato due reti. "È stato un mio giocatore – ricorda Micciola – e si tratta di un ragazzo serio, bravo, a posto; ho avuto anche Sabattini che ora sta trovando meno spazio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

