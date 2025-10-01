I talebani ora sbarcano in Germania Merz prepara il patto col diavolo

Laverita.info | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti del Corano tolgono Internet al Paese e ghettizzano le donne. Ma per il governo non è un problema visto che vuole rispedire indietro chi temeva la loro vendetta. Così però si sdoganano gli estremisti islamici. 🔗 Leggi su Laverita.info

i talebani ora sbarcano in germania merz prepara il patto col diavolo

© Laverita.info - I talebani ora sbarcano in Germania. Merz prepara il «patto col diavolo»

In questa notizia si parla di: talebani - sbarcano

Germania nuovo servizio militare: più volontari contro la minaccia russa. Merz: “Mosca pericolo per l’Ue” - Una riforma per incoraggiare un maggior numero di persone in Germania a prestare servizio nell’esercito, e che punta a soddisfare i requisiti della Nato in caso di conflitto, vista la necessità di ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Sondaggi Germania 2025: Grande Coalizione, piccoli consensi/ 67% boccia Merz, crollo SPD al 13%. AfD al 26% - Crollo SPD al 13%, AfD primo partito federale I 100 GIORNI DEL GOVERNO E I CONSENSI AL MINIMO: MERZ ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Talebani Sbarcano Germania Merz