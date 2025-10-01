I ristoranti che fanno la rivoluzione | meno tasse e chiusure festive

Le storie del Cambio e di Trippa, che vorrebbero modificare alcuni meccanismi della ristorazione. Ci riusciranno? E soprattutto: hanno ragione?. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I ristoranti che fanno la rivoluzione: meno tasse e chiusure festive

In questa notizia si parla di: ristoranti - fanno

I re dei ristoranti di Monza: chi c'è dietro i locali simbolo in città (e quanti incassi si fanno con la cucina)

Ristoranti in Abruzzo, 15 indirizzi che fanno grande la regione

“Tavoli all’aperto in centro a Roma? Opportunità, ma alcuni ristoranti si allargano e fanno gli sciacalli”. Parla Armando Al Pantheon

Londra, il premio a sorpresa. Ai dipendenti dei ristoranti “Prezzo” più ferie se le fanno in Italia - la Repubblica - facebook.com Vai su Facebook

Il caro prezzi svuota i ristoranti a Bari: “Si spende meno, anche a Ferragosto: addio menù completo” - Niente sold out per Ferragosto: gli effetti della crisi e dei rincari si fanno sentire anche nei ristoranti di Bari, che hanno registrato un calo di almeno il 30 per cento sulle prenotazioni per il 15 ... Segnala bari.repubblica.it