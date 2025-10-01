I ricercatori italiani che hanno vinto un Nobel per la loro cacio e pepe perfetta
Un team di giovani fisici è stato premiato con il surreale e prestigioso riconoscimento - che no, non è un vero Nobel - per aver trovato la ricetta scientifica per una cacio e pepe senza grumi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: ricercatori - italiani
“Purtroppo è lui”. La star dei social italiani trovata così dai ricercatori: una scena terribile
Delegazione ricercatori e imprenditori italiani in Groenlandia
Assegnati 761 milioni di euro a 478 giovani ricercatori: anche degli italiani premiati
Lo hanno scoperto due ricercatori universitari italiani nell’ambito del progetto coordinato dal professore Alessandro Sterpa e finanziato dal Maeci - facebook.com Vai su Facebook
Premiati anche altri ricercatori italiani che hanno partecipato a studi sulle pizze preferite dalle lucertole arcobaleno del Togo - X Vai su X
Dai pipistrelli ubriachi alla pizza preferita dalle lucertole: chi ha vinto l’IgNobel 2025 (tra i premiati molti italiani) - Solo dei giovani ricercatori italiani potevano trasformare un piatto di pasta iconico in una questione scientifica degna di uno dei premi più goliardici e irriverenti al mondo. Riporta msn.com
Italiani fra IgNobel 2025 con la fisica della cacio e pepe - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Come scrive msn.com