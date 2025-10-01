Un team di giovani fisici è stato premiato con il surreale e prestigioso riconoscimento - che no, non è un vero Nobel - per aver trovato la ricetta scientifica per una cacio e pepe senza grumi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

© Gamberorosso.it - I ricercatori italiani che hanno vinto un “Nobel” per la loro cacio e pepe perfetta