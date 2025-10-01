I retroscena nell’ordinanza del giudice | armi svendute in cambio di sostanze stupefacenti

RACALE. L’inchiesta “Pit bull”, sfociata ieri in 18 arresti, non ha rivelato soltanto una gestione capillare del traffico di sostanze stupefacenti nei comuni di Racale, Alliste, Taviano, Melissano e Gallipoli, ma ha anche evidenziato la propensione della presunta “holding criminale” alle armi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it