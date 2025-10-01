I Radicali denunciano Meloni e quattro ministri all’Aia | E’ per conto loro che la guardia costiera libica spara alle ong
I Radicali Italiani hanno depositato una comunicazione formale alla Corte penale internazionale (CPI) dell’Aia, chiedendo l’apertura di un’indagine nei confronti della premier Giorgia Meloni, del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e del ministro dei Trasporti Matteo Salvini per presunti crimini contro l’umanità e crimini di aggressione. Presentata in sala stampa alla Camera, la denuncia mira all’accertamento della responsabilità rispetto ai fatti del 24 agosto 2025 in acque internazionali, quando a bordo di una motovedetta donata dall’Italia nel 2023, la cosiddetta guardia costiera libica ha aperto il fuoco contro la Ocean Viking di SOS Méditerranée. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: radicali - denunciano
