I ProPal bloccano Roma Torino Napoli e Milano Venerdì sciopero generale

Manifestazioni anche a Genova e Pisa. Lo sciopero indetto da Usb e Cgil ma Salvini annuncia che potrebbe precettare.

Si staccano dal corteo ProPal e bloccano un binario: il blitz in stazione a Pisa, circolazione ferma per un’ora

ProPal bloccano il porto di Marghera: «Da qui partono le armi per Israele. Siamo più di 20mila ma non è finita»

ProPal bloccano il porto di Marghera: «Da qui partono le armi per Israele». Polizia schierata con agenti in assetto antisommossa

Venezia, proPal bloccano la nave Msc diretta in Israele Una dozzina di imbarcazioni di attivisti hanno impedito per due ore la partenza del cargo Riccardo Bottazzo - X Vai su X

In diretta da Torino e da Milano, la manifestazione “Fermiamo il genocidio” a sostegno del popolo palestinese e contro l'offensiva militare israeliana nella Striscia di Gaza. Leggi anche I ProPal: “Blocchiamo Caselle e Leonardo”. Le forze dell’ordine li bloccano - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, ieri proteste in tutta Italia: cortei e blocchi da Torino a Napoli, tensioni a Roma - Palestina sono scesi in piazza nelle principali città italiane per sostenere gli attivisti della Global ... Da msn.com

'Blocchiamo tutto', scontri ProPal e polizia a Torino - Tensione quando i manifestanti, diretti all'aeroporto di Caselle, hanno tentato di forzare il blocco e sono stati respinti con gli idranti. Riporta ansa.it