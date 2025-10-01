I pronostici di mercoledì 1 ottobre | ancora Champions League

I pronostici di mercoledì 1 ottobre, si chiude la seconda giornata della League Phase di Champions League, in campo Napoli e Juventus È solo la seconda giornata della League Phase, ma la supersfida tra Barcellona e PSG ha già l’aria di una finale anticipata. Ovviamente è lo stadio “Companys” di Montjuic – una delle ultime partite che i blaugrana giocheranno lontano dalla propria “casa”, il Camp Nou, che verrà inaugurato a metà ottobre dopo due anni di cantieri per la ristrutturazione – il campo principale di questo turno. Un match che, a giudicare dalle storie dai nomi dei protagonisti, non dovrebbe lesinare spettacolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 1 ottobre: ancora Champions League

