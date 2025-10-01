I pro-Pal bloccano la stazione a Napoli | Chiusi gli ingressi di Termini a Roma e Porta Nuova a Torino | Venerdì sciopero generale | Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump

Il movimento islamista sul documento: "Accettarlo è un disastro, rifiutarlo è un altro". Le forze di Tel Aviv chiudono la strada per Gaza City: "Si può solo evacuare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - I pro-Pal bloccano la stazione a Napoli | Chiusi gli ingressi di Termini a Roma e Porta Nuova a Torino | Venerdì sciopero generale | Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump

Flotilla, i sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini: «Valuto la precettazione». Pro Pal bloccano il traffico intorno a Roma Termini - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì (per cui il ministro Matteo Salvini valuta la precettazione). Secondo ilmessaggero.it

Pro Pal occupano la stazione di Napoli, treni bloccati - Manifestanti della rete Pro Pal e studenti del Collettivo autorganizzato universitario hanno occupato i binari della stazione Centrale di Napoli causando il blocco del traffico ferroviario in arrivo e ... Si legge su ansa.it