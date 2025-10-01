i piani della russia per dominare il futuro del nucleare

La Russia di Vladimir Putin mira a potenziare il settore dell’ energia nucleare e a far avanzare il suo campione nazionale, Rosatom, nel mercato globale. Un passaggio strategico, quello di Mosca, che pur essendo una grande produttrice di gas e petrolio intende fare dell’avanzamento della domanda di nucleare un volano di sviluppo a trecentosessanta gradi. Il nuovo fronte nucleare della Russia. Dopo che la Russia ha potenziato i suoi progetti nucleari in Oriente, nei giorni scorsi Putin in persona ha mandato un messaggio molto forte in materia. Intervenendo il 25 settembre al Global Atomic Forum di Mosca, il presidente russo ha annunciato che entro il 2030 la Russia nella regione di Tomsk inaugurerà il primo reattore al mondo a ciclo chiuso del combustibile (closed fuel cycle),una tecnologia che sfrutta l’uranio esausto di vecchi cicli per aumentare il tasso di riciclo e ridurre la quantità che deve venire stoccata sotto terra dopo il decadimento. 🔗 Leggi su It.insideover.com

