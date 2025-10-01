I personaggi di Riverdale tornano in TV con una nuova serie horror su Disney+

Il creatore di Riverdale sta tornando nel mondo di Archie, anche se con una svolta. Riverdale ha concluso la sua corsa nell’agosto 2023 con un sentito omaggio a Betty, Veronica, Jughead e Archie, segnando la fine di un’era per The CW, con la soap opera adolescenziale che ha contribuito a lanciare star come KJ Apa, Lili Reinhart, Cole Sprouse, Camila Mendes e Madelaine Petsch. Deadline riporta che il creatore di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, sta sviluppando un adattamento del fumetto horror Afterlife with Archie per Disney+. 🔗 Leggi su Cinefilos.it