I personaggi di Riverdale tornano in TV con una nuova serie horror su Disney+
Il creatore di Riverdale sta tornando nel mondo di Archie, anche se con una svolta. Riverdale ha concluso la sua corsa nell’agosto 2023 con un sentito omaggio a Betty, Veronica, Jughead e Archie, segnando la fine di un’era per The CW, con la soap opera adolescenziale che ha contribuito a lanciare star come KJ Apa, Lili Reinhart, Cole Sprouse, Camila Mendes e Madelaine Petsch. Deadline riporta che il creatore di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, sta sviluppando un adattamento del fumetto horror Afterlife with Archie per Disney+. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: personaggi - riverdale
Riverdale torna con nuovi personaggi in una serie horror su disney
Da Cin Cin a How I Met Your Mother, da True Blood a Riverdale, le tavole calde americane sono state spesso lo scenario perfetto per momenti iconici delle serie tv. (Ri)scopriamoli insieme. - facebook.com Vai su Facebook