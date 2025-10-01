i permessi retribuiti per assistere cane e gatto potrebbero diventare legge

Tra le notizie di ambito sportivo, in questi giorni ha destato curiosità quella secondo cui il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton ha deciso di saltare alcune attività di lavoro in Ferrari, per assistere il cane gravemente malato. Al di là dell’umanità del gesto, il fatto è di spunto per ricordare come funzionano oggi i permessi lavorativi per assistere i propri animali domestici e cosa potrebbe cambiare a breve. Forse non tutti sanno che esistono anche queste specifiche agevolazioni, a patto che il proprietario rispetti le condizioni definite da una sentenza dell a Corte di Cassazione. Tuttavia, in materia, mancano regole di legge valide per tutti e, proprio per questo, vedremo insieme qual è la proposta di legge ora in discussione in Parlamento, ricordando anche qual è la linea giurisprudenziale della Suprema Corte, che ha fatto da apripista. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

