I pascoli? Alleati contro il cambiamento climatico

I pascoli - chi l’avrebbe immaginato? - sono ottimi alleati per mitigare il cambiamento climatico. Sono sorprendenti e incoraggianti, a un tempo, i primi risultati dei rilievi effettuati nell’ultimo anno al Passo San Marco, nell’ambito del progetto Interreg "“Soil“: OurInvisibleAlly", che vede impegnato il Parco delle Orobie Valtellinesi. Se ne è parlato nella pubblica presentazione "Il cambiamento climatico e i suoli in alta montagna" che si è tenuta venerdì sera nella sede del Parco Albosaggia, dopo che in mattinata, nel freddo anticipato di queste prime giornate di autunno, i ricercatori hanno dato dimostrazione delle metodologie di rilievo dei dati ambientali a un gruppo formato da amministratori pubblici e tecnici, valtellinesi e bergamaschi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
