i neo cinquantenni festeggiano insieme

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tolentino (Macerata) 1 ottobre 2025 - Una serata da ricordare quella che ha visto protagonisti i nati del 1975 di Tolentino: si sono ritrovati per festeggiare insieme i cinquant’anni al ristorante Chiaroscuro di Belforte del Chienti. L’atmosfera è stata resa unica dalla presenza di tanti amici d’infanzia, compagni di scuola, persone che, dopo anni, si sono ritrovate con lo stesso spirito di un tempo. Grazie alla generosità di alcuni ragazzi del ‘75 che hanno deciso di sponsorizzare la festa e al prezioso contributo di commercianti di Tolentino che hanno offerto i premi per la lotteria, è stato possibile raccogliere una donazione solidale che andrà a favore del G. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

