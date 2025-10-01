i musei statali e civici di arezzo presentano in un catalogo la loro offerta formativa

Arezzo, 1 ottobre 2025 – I Musei Statali e Civici di Arezzo diventano ancora più accoglienti per gli studenti che vorranno visitarli. La Fondazione Arezzo Intour in collaborazione con la Direzione Nazionale Musei della Toscana e la Cooperativa Itinera CERTA, promuove un'iniziativa dedicata al turismo scolastico e pensata per i docenti e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. È disponibile al link https:www.arezzointour.itlaboratori-didattici-musei il nuovissimo catalogo che presenta l'offerta formativa dei Musei Statali e Civici aretini per l'anno scolastico 2025-2026: un'unica pubblicazione integrata che propone un ampio ventaglio di attività educative, organizzate nei siti museali Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

