I manifestanti a Milano occupano la stazione di Cadorna

AGI - Roma, Milano, Genova, Napoli, Siena, Perugia, Torino e tantissime altre città questa sera hanno visto sfilare centinaia di cittadini in sostegno alla Global Sumud Flotilla che dalle 19.30 (circa) è stata abbordata in acque internazionali delle navi israeliane. Immediata è stata la mobilitazione e i sindacati hanno proclamato lo sciopero per il prossimo 3 ottobre. Un migliaio di manifestanti per la Flotilla è entrato nella stazione di Milano Cadorna al grido di 'Palestina libera'. Nessuna tensione, al momento, con le forze dell'ordine. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - I manifestanti a Milano occupano la stazione di Cadorna

In questa notizia si parla di: manifestanti - milano

Tensione tra polizia e manifestanti fuori dal Comune di Milano: “Sala vergogna, dimissioni subito”

Caso urbanistica a Milano, tafferugli fuori dal Comune tra manifestanti e polizia

Milano, migliaia in piazza per il Leoncavallo: due cortei contro lo sgombero. Blitz dei manifestanti nel cantiere del Pirellino – Foto e video

Milano è stata paralizzata dalla manifestazione di lunedì scorso e questo non va bene, i milanesi non sono assolutamente contenti. I manifestanti si sentono degli eroi perché hanno sfasciato mezza città. Il commento del direttore Vittorio Feltri #VittorioFeltri #Mi - facebook.com Vai su Facebook

«Davanti all’assalto dei manifestanti filo-palestinesi alla stazione di Milano, tutte le persone intelligenti che conosco mi hanno detto frasi del tipo: ecco qua, adesso la destra governerà per altri trecento anni. Ma le persone intelligenti non sempre hanno ragione - X Vai su X

Gli scontri fra polizia e manifestanti filopalestinesi alla Stazione Centrale di Milano - Un pezzo del corteo ha provato a entrare, la polizia glielo ha impedito bloccando gli accessi: poi gli scontri si sono spostati in strada ... ilpost.it scrive

Manifestazione per la Flotilla, la diretta da Milano: centinaia di persone in piazza Scala, blindati di polizia e carabinieri - Davanti a palazzo Marino qualche centinaio di manifestanti si sta radunando di fronte alle tende del presidio dell’Usb ... Come scrive msn.com