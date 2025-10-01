I grandi chef in Vallata Tre serate d’autore con sapori d’eccellenza

Cene preparate a quattro mani da chef pluridecorati pronti a fare rotta sulla vallata del Santerno. L’idea è venuta ad Andrea Serafini, al timone, da qualche mese, del ristorante Casa Serafini di Borgo Tossignano. Già, quel giovane chef classe 1994 che, dopo le esperienze davanti ai fornelli di tanti locali stellati italiani e internazionali, ha puntato forte sulla collina del circondario imolese per dare forma al suo sogno imprenditoriale. Rilevata l’ex osteria ‘Le Due Marie’, infatti, ha portato passione, fiducia e qualità a due passi dalla Montanara. Così, in nome di un progetto che fa dello spirito di condivisione e del piacere di miscelare diverse esperienze i propri capisaldi, è pronto un calendario di tre serate di gusto da non perdere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

