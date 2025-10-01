I giramondo del pallone Il tecnico milanese Davide Corti vola negli States Guiderà il New York Cosmos nella USL League One

Una nuova avventura calcistica al di là dell’Oceano, per aggiungersi al lungo elenco degli emigranti del pallone italiani. Davide Corti, ex tecnico del Milan Femminile, torna negli Stati Uniti chiamato dal New York Cosmos: "E’ stato nominato Corti, esperto e versatile allenatore milanese, come nono tecnico nella storia del club e il primo dell’era della USL League One - si legge nel comunicato -. Corti, 53 anni, ha firmato un contratto pluriennale e inizierà immediatamente i suoi incarichi, rispondendo al direttore sportivo del Cosmos, Giuseppe Rossi. L’ex difensore professionista ha allenato più di recente l’ AC Milan e la Sampdoria nella massima serie femminile italiana, la Serie A Femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

