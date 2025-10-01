I giovani della Decò Juvecaserta a lezione da coach Capobianco

Tempo di lettura: 2 minuti Un pomeriggio di emozioni, passione e crescita quello vissuto dagli atleti del settore giovanile della Decò Juvecaserta e delle società collegate al club bianconero – Basket Città di Caserta, Scuola Basket R. Drengot di Aversa, Olympia Basket Maddaloni e Nuova Pallacanestro Casagiove – che hanno avuto il privilegio di allenarsi sotto la guida dell’allenatore della nazionale femminile italiana: Andrea Capobianco. Sul parquet del PalaPiccolo, si sono alternati prima gli Under 15 e poi gli Under 17, coinvolti in una seduta intensa e appassionante. Capobianco, tecnico di riferimento della Federazione Italiana Pallacanestro, già responsabile del settore giovanile federale e oggi alla guida della Nazionale femminile con cui ha conquistato un prestigioso bronzo agli Europei assoluti, ha regalato ai ragazzi una lezione che è andata ben oltre la tecnica, trasmettendo valori di impegno, dedizione e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

