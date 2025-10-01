I Giochi del Mediterraneo di Taranto rischiano di saltare per la guerra sui contratti | il Comitato internazionale convoca d’urgenza il governo

Ilfattoquotidiano.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo arrivati al punto di non ritorno: mercoledì 8 ottobre il Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIGM) ha convocato d’urgenza il governo e le altre istituzioni italiane a Roma. Sul tavolo ci sarà l’organizzazione di Taranto 2026: l’evento, che dovrebbe – a questo punto il condizionale è d’obbligo – svolgersi in Puglia la prossima estate non è mai stato così a rischio. Il Fatto aveva già raccontato la frattura creatasi fra il Comitato italiano presieduto da Massimo Ferrarese e quello internazionale, diretto da Davide Tizzano. Sembravano le classiche schermaglie, minacce di circostanza a cui non dare troppo credito, perché far saltare tutto a pochi mesi dall’inizio sarebbe una sciagura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

i giochi del mediterraneo di taranto rischiano di saltare per la guerra sui contratti il comitato internazionale convoca d8217urgenza il governo

© Ilfattoquotidiano.it - I Giochi del Mediterraneo di Taranto rischiano di saltare per la guerra sui contratti: il Comitato internazionale convoca d’urgenza il governo

In questa notizia si parla di: giochi - mediterraneo

Giochi del Mediterraneo, consegnati i lavori per la viabilità della Cittadella dello Sport

Giochi del Mediterraneo, a Francavilla 6,5 mln di euro: "Strutture più moderne e funzionali"

Giochi del Mediterraneo: "I nostri impianti sportivi hanno superato pienamente le verifiche"

giochi mediterraneo taranto rischianoGiochi del Mediterraneo 2026: Taranto rischia il rinvio - Mancava solo una clessidra capovolta sul tavolo per rendere ancora più efficaci le parole pronunciate dal sindaco di Taranto, Piero Bitetti, a proposito dei Giochi del Mediterraneo. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

giochi mediterraneo taranto rischianoTaranto si prepara ai XX Giochi del Mediterraneo: - Applausi scroscianti sono stati riservati alla performance della special guest Mietta, un’artista nata a Taranto che porta con sé non solo successi indimenticabili, ma anche le radici e l’anima della ... Secondo ilcorrieredelgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Giochi Mediterraneo Taranto Rischiano