Siamo arrivati al punto di non ritorno: mercoledì 8 ottobre il Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIGM) ha convocato d’urgenza il governo e le altre istituzioni italiane a Roma. Sul tavolo ci sarà l’organizzazione di Taranto 2026: l’evento, che dovrebbe – a questo punto il condizionale è d’obbligo – svolgersi in Puglia la prossima estate non è mai stato così a rischio. Il Fatto aveva già raccontato la frattura creatasi fra il Comitato italiano presieduto da Massimo Ferrarese e quello internazionale, diretto da Davide Tizzano. Sembravano le classiche schermaglie, minacce di circostanza a cui non dare troppo credito, perché far saltare tutto a pochi mesi dall’inizio sarebbe una sciagura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I Giochi del Mediterraneo di Taranto rischiano di saltare per la guerra sui contratti: il Comitato internazionale convoca d’urgenza il governo