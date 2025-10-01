I giganti verdi nella città di cemento | a Palermo gli alberi sono in trincea e lottano per sopravvivere

Sono i giganti verdi che abitano le nostre città. Resistono all’asfalto, soffocati dallo smog, crescendo in spazi che non sono i loro. A volte soccombono sferzati da vento e pioggia, schiantandosi su strade e marciapiedi; altre volte il loro ciclo s’interrompe sotto le lame di una motosega, tra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it