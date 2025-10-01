I finalisti del Premio Mario Verdone al Festival del Cinema Europeo di Lecce

FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO XXVI edizione Lecce, 15 – 22 novembre 2025 Multisala Massimo Premio Mario Verdone, 16^ edizione Annunciati i 5 finalisti in concorso:  Christian Filippi  per “Il mio compleanno”, Sara Petraglia  per “L’albero”,  Edgardo Pistone  per “Ciao Bambino”, Greta Scarano  per “La vita da grandi”,  Giovanni Tortorici  per “Diciannove”. Anche quest’anno il  Festival del Cinema Europeo di Lecce  (15-22 novembre 2025) rinnova una delle sue sezioni più attese, il “ Premio Mario Verdone ” giunto alla 16esima edizione. Sarà la  famiglia Verdone, con Carlo, Luca e Silvia, a consegnare il Premio intitolato al padre e dedicato a un autore italiano di opera prima distintosi nella stagione cinematografica appena trascorsa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

