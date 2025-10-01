I finalisti del Premio Mario Verdone al Festival del Cinema Europeo di Lecce

FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO XXVI edizione Lecce, 15 – 22 novembre 2025 Multisala Massimo Premio Mario Verdone, 16^ edizione Annunciati i 5 finalisti in concorso: Christian Filippi per "Il mio compleanno", Sara Petraglia per "L'albero", Edgardo Pistone per "Ciao Bambino", Greta Scarano per "La vita da grandi", Giovanni Tortorici per "Diciannove". Anche quest'anno il Festival del Cinema Europeo di Lecce (15-22 novembre 2025) rinnova una delle sue sezioni più attese, il " Premio Mario Verdone " giunto alla 16esima edizione. Sarà la famiglia Verdone, con Carlo, Luca e Silvia, a consegnare il Premio intitolato al padre e dedicato a un autore italiano di opera prima distintosi nella stagione cinematografica appena trascorsa.

