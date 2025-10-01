Dopo la domenica da tregenda con il San Marino la Recanatese riparte, senza dimenticare però le gravi manchevolezze che si sono riscontrate in quella che doveva essere la partita della prima vera svolta della stagione e che, purtroppo, lo è stata ma in senso negativo. "Eppure – ci dice il dt Josè Ciani – ho visto nella prima mezz’ora il miglior spezzone di gara di questo avvio di campionato, non rischiando nulla e creando tante opportunità sulle quali chiaramente dovevamo essere più incisivi. Dopo l’espulsione c’è stato invece un autentico tracollo psicologico e non ce lo possiamo assolutamente permettere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

I due giocatori si sottoporranno ad ulteriori accertamenti. Recanatese alle prese con le tegole Re e Ghio: "Dobbiamo decidere dove intervenire»