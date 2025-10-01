I consigli di Cassano a Camarda e Pio Esposito | Arriveranno gli amici le donne Mandate tutti via

Fanpage.it | 1 ott 2025

Antonio Cassano si è prodigato a dare la sua personale visione sui due baby-fenomeni del momento, Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda. A suo modo e indicando un solo preciso consiglio: "Fate come me, è la cosa migliore. Mandate tutti fuori dai co.oni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cassano: «Pio Esposito e Camarda possono essere il futuro del calcio italiano. Ma non devono farsi distrarre dalle donne…» - Cassano: «Pio Esposito e Camarda possono essere il futuro del calcio italiano. Secondo calcionews24.com

consigli cassano camarda pioCassano: “Pio Esposito sa giocare. Gli scriveranno donne e altri, gli consiglio di…” - I consigli di Antonio Cassano a Pio Esposito: queste le parole dell’ex attaccante sul gioiello dell’Inter, reduce dal primo gol in Serie A ... msn.com scrive

