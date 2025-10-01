I Cantucci di Pace di Emergency | dove trovarli a Latina e provincia

Emergency, per chi ancora non lo sa, è una organizzazione umanitaria fondata nel 1994 da Gino Strada, per portare aiuti, che siano cure medico-chirurgiche di alta qualità, cibo, farmaci, beni di prima necessità alle popolazioni vittime di guerre e povertà. Dal 1994 a oggi sono stati tanti i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Dolcezza e solidarietà: Emergency torna in piazza con i Cantucci della Pace

Il 4 ottobre i volontari di Emergency saranno a Ivrea durante il Presidio di PACE per farvi conoscere i cantucci e l'operato di EMERGENCY nei Paesi in guerra, in particolare a Gaza. SAREMO a IVREA (TO)

Questo fine settimana, dal #3ottobre al #5ottobre, saremo in centinaia di #piazzeitaliane con "I Cantucci di Pace": acquistandoli, sosterrai cure gratuite e di qualità per le vittime dei conflitti.

"Un Cantuccio di Pace" con Emergency un gesto di solidarietà per Gaza - I cantucci di Pace saranno distribuiti dai volontari di Emergency a Iseo venerdì 3 ottobre, a Salò sabato 4 ottobre e a Brescia sabato 4 e domenica 5 ottobre.

"Un Cantuccio di Pace" dal 3 al 5 ottobre Emergency in piazza - Per celebrare la Giornata del Dono, il 3 il 4 ottobre EMERGENCY sarà a piazza Cairoli dalle ore 10 alle ore 20 e il 5 di ottobre a piazza Duomo dalle ore 10 alle ore 20, con "Un Cantuccio di Pace".