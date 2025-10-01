I Buio Pesto in concerto benefico a Sori per l' ultimo appuntamento del 2025
I Buio Pesto concludono la stagione 2025 con il tradizionale concerto benefico di fine tour che si svolgerà sabato 4 ottobre alle ore 21 presso il Teatro di Sori, e nel contempo festeggiano l’ennesimo record: il videoclip di “Me Ne Batto o Belin” ha superato le 500.000 visualizzazioni, diventando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: buio - pesto
I Buio Pesto a Recco danno inizio al tour del trentennale
I Buio Pesto proseguono il 30 Tour con un concerto gratuito a Savignone
"Per noi ancora buio pesto, il dolore è doppio"
#GRIFO, E’ UN INCUBO: ANCHE LA #PIANESE VINCE AL “CURI”. LA #NORD CONTESTA È buio pesto per il Perugia dopo la seconda sconfitta consecutiva casalinga in quattro giorni. Dopo la Samb è la Pianese a vincere al Curi grazie un goal di Bellini - facebook.com Vai su Facebook
Mi piacerebbe proprio iniziarli così: Buio pesto… parte il riff e io mi gaso ancora come quel ragazzino. Si intitola “In un mondo di stronzi”. Fab https://fabriziomoro.lnk.to/inunmondodistronzi… - X Vai su X
I Buio Pesto in concerto benefico a Sori per l'ultimo appuntamento del 2025 - I Buio Pesto concludono la stagione 2025 con il tradizionale concerto benefico di fine tour che si svolgerà sabato 4 ottobre alle ore 21 presso il Teatro di Sori, e nel contempo festeggiano l’ennesimo ... Si legge su genovatoday.it
Concerto benefico dei Buio Pesto a Sori - Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 21, presso il Teatro Comunale di Sori è in programma il concerto benefico con molte sorprese, tra cui l'estrazione dei 10 vincitori del desid€uro. Secondo mentelocale.it