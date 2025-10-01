I Buio Pesto in concerto benefico a Sori per l' ultimo appuntamento del 2025

I Buio Pesto concludono la stagione 2025 con il tradizionale concerto benefico di fine tour che si svolgerà sabato 4 ottobre alle ore 21 presso il Teatro di Sori, e nel contempo festeggiano l’ennesimo record: il videoclip di “Me Ne Batto o Belin” ha superato le 500.000 visualizzazioni, diventando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

