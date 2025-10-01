I 137 anni del Circolo della Caccia

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per la festa dei 137 anni del Circolo della Caccia, che si terrà questa sera nella storica sede di via Castiglione 25 a partire dalle 20,30. La serata, oltre alla tradizionale cena con più di duecento invitati, sarà caratterizzata dalle note jazz della ’ Bop Connection ’, formazione di giovani jazzisti di età compresa tra i 19 e i 25 anni ’capitanata’ da Valerio Garagnani (sassofono), a cui si aggiungono Christian Bouathongsavang (tromba), Michele Morelli (pianoforte), Leonardo Bocchia (contrabbassobasso elettrico) e Bernardo Cortesi (batteria). I cinque – tutti studenti al conservatorio G. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

i 137 anni del circolo della caccia

© Ilrestodelcarlino.it - I 137 anni del Circolo della Caccia

In questa notizia si parla di: anni - circolo

L’assessore piemontese e i figli nel circolo neofascista: «Sono ragazzi, hanno 20 e 18 anni»

In 500 con il ministro per i cento anni del Posillipo. Bonfiglio: Il circolo un simbolo della crescita di Napoli

Tennis, Di Nicola trionfa al Memorial Trevisan: festa per i 60 anni del Circolo tennis di Chieti

137 anni circolo cacciaI 137 anni del Circolo della Caccia - Tutto pronto per la festa dei 137 anni del Circolo della Caccia, che si terrà questa sera nella storica sede ... Lo riporta msn.com

Circolo della Caccia, la conferma. Iseppi presidente per altri due anni - Nell’ultima assemblea i soci hanno deciso per un mandato ’extra’ al numero uno di via Castiglione "Continueremo a fare crescere il circolo". Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: 137 Anni Circolo Caccia