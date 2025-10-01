I 137 anni del Circolo della Caccia
Tutto pronto per la festa dei 137 anni del Circolo della Caccia, che si terrà questa sera nella storica sede di via Castiglione 25 a partire dalle 20,30. La serata, oltre alla tradizionale cena con più di duecento invitati, sarà caratterizzata dalle note jazz della ’ Bop Connection ’, formazione di giovani jazzisti di età compresa tra i 19 e i 25 anni ’capitanata’ da Valerio Garagnani (sassofono), a cui si aggiungono Christian Bouathongsavang (tromba), Michele Morelli (pianoforte), Leonardo Bocchia (contrabbassobasso elettrico) e Bernardo Cortesi (batteria). I cinque – tutti studenti al conservatorio G. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
