Hydra nuove indagini di straordinaria rilevanza | slitta la requisitoria sul maxi-processo alle mafie in Lombardia

Milano, 30 settembre 2025. Doveva essere la giornata della requisitoria dei pubblici ministeri, con Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane pronti a esporre davanti al gup Emanuele Mancini le conclusioni dell’accusa. Al contrario, la maxi-udienza dell’inchiesta “ Hydra ” si è trasformata in un passaggio sospeso: la Dda ha chiesto e ottenuto un rinvio perché, come ha spiegato Cerreti, «è in corso un’attività di indagine di straordinaria rilevanza». I nuovi accertamenti, il cui contenuto rimane riservato, saranno depositati entro il 17 ottobre. L’udienza è stata aggiornata al 24 ottobre. Il procedimento, uno dei più ampi degli ultimi anni, riguarda 146 imputati complessivi: 77 hanno scelto il rito abbreviato, 59 sono in udienza preliminare e altri hanno chiesto di patteggiare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

