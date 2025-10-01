huntr x debutta dal vivo nel kpop come demon hunters

le Huntrx, il gruppo K-pop immaginario di netflix, pronti al debutto dal vivo. Le Huntrx, celebre formazione virtuale protagonista del film d’animazione prodotto da Netflix KPop Demon Hunters, si preparano a un traguardo importante: la loro prima esibizione dal vivo. Questo evento rappresenta un momento storico per il mondo dell’intrattenimento digitale e musicale, segnando il passaggio dalla dimensione virtuale a quella reale. la performance su jimmy fallon e i dettagli dell’evento. quando e dove si svolgerà l’esibizione. L’appuntamento è fissato per il 7 ottobre, durante la trasmissione televisiva The Tonight Show With Jimmy Fallon. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

