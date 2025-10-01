House of Guinness è un’epopea di Steven Knight e tanto basta
Steven Knight ha da sempre una certa predilezione per i drammi storici. Non è una novità, per chi si è innamorato del suo stile guardando Peaky Blinders. Non lo è neppure per chi ha ammirato la sua tenacia nel raccontare storie più o meno parallele in quel suo microcosmo britannico tanto ammaliante quanto misterioso. Leggende e miti che si alternano a cavallo tra due secoli, dai conquistatori di Birmingham all’inquietante James Delaney di Taboo, fino ai redivivi combattenti di A Thousand Blows. Quella ideata da Knight potrebbe facilmente definirsi una formula vincente, forse persino abusata da quando ha raggiunto il successo. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: house - guinness
Attori di house of guinness e personaggi storici reali a confronto
Luoghi delle riprese di house of guinness: svelati i set della serie netflix
Louis Partridge porta la House Of Guinness in Netflix con orgoglio e pregiudizio
Dai corridoi del pronto soccorso di ‘The Pitt’, premiato agli Emmy, alla saga familiare di ‘House of Guinness’, fino a serie ambientate tra i panorami più belli d’Italia: scopri il nuovo episodio di #SERIAMENTE su Cinecittà News. https://cinecittanews.it/serie-aut - facebook.com Vai su Facebook
Entrando così nella nuova settimana House Of Guinness - X Vai su X
House Of Guinness – Stagione 2: si farà? Tutto quello che sappiamo - Scopri se House of Guinness avrà una seconda stagione: anticipazioni, stato del progetto e tutto quello che sappiamo finora. Si legge su cinefilos.it
House of Guinness: la storia vera dietro alla serie Netfflix - House of Guinness è una serie in otto episodi che riporta lo spettatore nella Dublino della seconda metà dell’Ottocento. Segnala cinematographe.it