Steven Knight ha da sempre una certa predilezione per i drammi storici. Non è una novità, per chi si è innamorato del suo stile guardando Peaky Blinders. Non lo è neppure per chi ha ammirato la sua tenacia nel raccontare storie più o meno parallele in quel suo microcosmo britannico tanto ammaliante quanto misterioso. Leggende e miti che si alternano a cavallo tra due secoli, dai conquistatori di Birmingham all'inquietante James Delaney di Taboo, fino ai redivivi combattenti di A Thousand Blows. Quella ideata da Knight potrebbe facilmente definirsi una formula vincente, forse persino abusata da quando ha raggiunto il successo.

House of Guinness è un'epopea di Steven Knight (e tanto basta)