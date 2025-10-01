Il protagonista della serata Champions del Napoli, autore della doppietta contro lo Sporting che ha portato gli azzurri alla vittoria, Hojlund ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport Le parole di Hojlund. Vittoria sofferta «L’inizio in Champions è stato difficile per noi e anche la sconfitta contro il Milan, ci serviva una vittoria. Oggi abbiamo fato una grande partita contro i campioni del Portogallo. Complimenti alla squadra». Avevate bisogno di questa vittoria in Champions «Sì certo, è l’inizio di una serie di tante partite, ora abbiamo tre punti in più e dobbiamo continuare così. Dopo al pausa giocherò col mio fratellino» Hai ringraziato Kevin per gli assist? «Kevin è una leggenda di questo sport, quando ha la palla io devo solo trovare lo spazio e so che me la metterà lì» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund: «Quando De Bruyne ha la palla io devo solo trovare lo spazio e so che me la metterà lì»