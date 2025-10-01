Hojlund | Quando De Bruyne ha la palla io devo solo trovare lo spazio e so che me la metterà lì
Il protagonista della serata Champions del Napoli, autore della doppietta contro lo Sporting che ha portato gli azzurri alla vittoria, Hojlund ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport Le parole di Hojlund. Vittoria sofferta «L’inizio in Champions è stato difficile per noi e anche la sconfitta contro il Milan, ci serviva una vittoria. Oggi abbiamo fato una grande partita contro i campioni del Portogallo. Complimenti alla squadra». Avevate bisogno di questa vittoria in Champions «Sì certo, è l’inizio di una serie di tante partite, ora abbiamo tre punti in più e dobbiamo continuare così. Dopo al pausa giocherò col mio fratellino» Hai ringraziato Kevin per gli assist? «Kevin è una leggenda di questo sport, quando ha la palla io devo solo trovare lo spazio e so che me la metterà lì» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: hojlund - bruyne
Napoli, Hojlund a metà tra Lukaku e Lucca. Ma l'intesa con De Bruyne...
De Bruyne sostituito è un segnale di Conte: gioca chi è utile. Lucca sa che Hojlund vuol dire esclusione per lui (Corbo)
Napoli, Hojlund a metà tra Lukaku e Lucca. Ma con De Bruyne … | VIDEO
De Bruyne crea, Hojlund spara e fa centro. Il Napoli zoppica ancora ma vince grazie a quei due (2-1) Per ora della grande squadra ha il cinismo. Hojlund segna il secondo gol alla Caniggia. Squadra ancora appannata, fisicamente incapace di variare ritmo. S - facebook.com Vai su Facebook
Le formazioni di #NapoliSporting Nap: MSavic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund Spo: Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Quenda, Trincao, Catam - X Vai su X
De Bruyne crea, Hojlund spara e fa centro due volte. Il Napoli zoppica ancora ma vince grazie a quei due (2-1) - Per ora il Napoli delle grandi squadre ha il cinismo. Segnala ilnapolista.it
Hojlund: «Quando De Bruyne ha al palla io devo solo trovare lo spazio e so che me la metterà lì» - L'attaccante del Napoli, autore della doppietta contro lo Sporting, Hojlund ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport ... Da ilnapolista.it