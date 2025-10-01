Hojlund pronto a stupire in un Maradona sold-out
L’attaccante danese pronto a guidare l’attacco azzurro per l’esordio Champions al Maradona. Tutto pronto per l’esordio in Champions al Maradona per il Napoli di Antonio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Hojlund pagato 85 milioni, ora lo United è pronto a cederlo per 35. Amorim: «Non so cosa accadrà»
Hojlund pronto a lasciare Manchester: la Serie A osserva, così lo United fissa il prezzo
Hojlund Inter, il Milan pronto allo sprint per l’ex obiettivo dei nerazzurri? Adesso lo United può aprire al prestito se…
Hojlund, la “prima” al Maradona da azzurro: contro il Pisa la chance per la vetta - Il Napoli domani sera affronterà il Pisa con un obiettivo doppio: riscattare la sconfitta in Champions contro il Manchester City e conquistare la vetta solitaria della Serie A. Secondo ilnapolionline.com