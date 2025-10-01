Hojlund pronto a stupire in un Maradona sold-out

Forzazzurri.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante danese pronto a guidare l’attacco azzurro per l’esordio Champions al Maradona. Tutto pronto per l’esordio in Champions al Maradona per il Napoli di Antonio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

hojlund pronto a stupire in un maradona sold out

© Forzazzurri.net - Hojlund pronto a stupire in un Maradona sold-out

In questa notizia si parla di: hojlund - pronto

Hojlund pagato 85 milioni, ora lo United è pronto a cederlo per 35. Amorim: «Non so cosa accadrà»

Hojlund pronto a lasciare Manchester: la Serie A osserva, così lo United fissa il prezzo

Hojlund Inter, il Milan pronto allo sprint per l’ex obiettivo dei nerazzurri? Adesso lo United può aprire al prestito se…

hojlund pronto stupire maradonaHojlund pronto a stupire in un Maradona sold-out - L'attaccante danese pronto a guidare l'attacco azzurro per l'esordio Champions al Maradona. Scrive forzazzurri.net

hojlund pronto stupire maradonaHojlund, la “prima” al Maradona da azzurro: contro il Pisa la chance per la vetta - Il Napoli domani sera affronterà il Pisa con un obiettivo doppio: riscattare la sconfitta in Champions contro il Manchester City e conquistare la vetta solitaria della Serie A. Secondo ilnapolionline.com

Cerca Video su questo argomento: Hojlund Pronto Stupire Maradona