Azzurri vittoriosi contro lo Sporting Cp, i bianconeri subiscono nel recupero il pari siglato dall’ex Dopo i due successi ottenuti ieri da Inter e Atalanta, le italiane vedono svanire un ciclo perfetto in Champions League. La Juventus viene raggiunta al 90? in casa del Villarreal, mentre il Napoli conquista il successo in casa contro lo Sporting Cp. Napoli-Sporting Cp 2-1, Hojlund decisivo con una doppietta (LaPresse) – Calciomercato.it I bianconeri giocano una gara dai due volti in Spagna. Nel primo tempo soffrono e rischiano e vanno sotto al 18? con Mikautadze, pericolosissimo anche nel finale di tempo, poco dopo che Perin aveva tenuto a galla i bianconeri con un miracolo su Buchanan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Hojlund fa volare Conte, Veiga condanna Tudor: vittoria Napoli, pari Juve