hojlund dopo il brillante debutto contro la fiorentina appare spaesato corsera

Serata di Champions per il Napoli contro lo Sporting Lisbona squadra di terza fascia come lo è il Napoli. Della vigilia scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: L'idea di base: cancellare la sconfitta di San Siro — che Conte non archivia come brutta prestazione, anzi — e vivere appieno una notte Champions per mettere in cascina i primi punti. Il calcolo è semplice: per andare avanti ne servono almeno 13-14. In questa direzione va supportato De Bruyne («dobbiamo metterlo nelle giuste condizioni per fare bene»), va trovato il punto di equilibrio, vanno coinvolti i nuovi.

