Hockey su pista | la Coppa Italia di A2 Pumas Spv e Forte hanno iniziato l’annata

Ha preso il via, con la Coppa Italia di Serie A2, la stagione ufficiale delle squadre versiliesi. In attesa che parta anche la Serie A1 con Cgc Viareggio e Forte dei Marmi (a proposito i bianconeri si sono presentati in grande stile ai tifosi sabato scorso, con una festa appena fuori dal PalaBarsacchi che ha ricreato tanto entusiasmo attorno alla squadra) impegnate dal prossimo 11 ottobre, è toccato a Pumas Ancora Viareggio, Spv Viareggio e Forte dei Marmi testare le proprie qualità e le proprie ambizioni. Bell’inizio per la Pumas che, inserita nel girone D, ha liquidato 4-1 l’Eboli. Partita a senso unico con i ragazzi di Mirko Bertolucci che sbloccano al 20’ con Cardella ma l’Eboli, alla prima sortita, impatta al 23’ con Beato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

