Hockey su pista | la Coppa Italia di A2 Pumas Spv e Forte hanno iniziato l’annata
Ha preso il via, con la Coppa Italia di Serie A2, la stagione ufficiale delle squadre versiliesi. In attesa che parta anche la Serie A1 con Cgc Viareggio e Forte dei Marmi (a proposito i bianconeri si sono presentati in grande stile ai tifosi sabato scorso, con una festa appena fuori dal PalaBarsacchi che ha ricreato tanto entusiasmo attorno alla squadra) impegnate dal prossimo 11 ottobre, è toccato a Pumas Ancora Viareggio, Spv Viareggio e Forte dei Marmi testare le proprie qualità e le proprie ambizioni. Bell’inizio per la Pumas che, inserita nel girone D, ha liquidato 4-1 l’Eboli. Partita a senso unico con i ragazzi di Mirko Bertolucci che sbloccano al 20’ con Cardella ma l’Eboli, alla prima sortita, impatta al 23’ con Beato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: hockey - pista
Hockey pista. Correggio brinda:. Holban e Pedroni convocati in Under 19
Hockey pista: Italia, i convocati per il primo raduno verso gli Europei 2025 di Paredes
Hockey pista: Italia, le convocate per per il primo raduno verso gli Europei Femminili 2025
Conferenza stampa Memorial Luciano Ubezio Questa mattina presso l’Osteria della Bicocca si è svolta la conferenza stampa di presentazione del 1° Torneo Hockey Pista – Memorial Luciano Ubezio, che si terrà il 4/5 ottobre 2025 al Palazzetto Stefano Dal - facebook.com Vai su Facebook
HOCKEY PISTA - Agli Europei di hockey pista bronzo per le azzurre che parlano vicentino: battuta per 4-1 la Francia con doppietta di Elena Tamiozzo, miglior marcatrice dell'Italia con 5 reti! https://sportvicentino.it/2025/09/14/agli-europei-di-hockey-pista-bronz - X Vai su X
Hockey su pista: la Coppa Italia di A2. Pumas, Spv e Forte hanno iniziato l’annata - Ha preso il via, con la Coppa Italia di Serie A2, la stagione ufficiale delle squadre versiliesi. Scrive msn.com
Il C.P. Grosseto debutta con una vittoria nella Coppa Italia di serie B - Inizia con una vittoria esterna la stagione della formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto, che nella prima giornata della Coppa Italia, ha espugnato la pista del Follonica Hockey, con u ... Secondo msn.com