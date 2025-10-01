Ho ucciso i tuoi pavoni gli ho tagliato la gola e li ho cucinati in padella | la lettera choc di un uomo in Florida arrestato per crudeltà aggravata sugli animali
Un uomo di 61 anni è stato arrestato in Florida con l’accusa di crudeltà aggravata sugli animali dopo aver ammesso di aver ucciso e cucinato due dei pavoni domestici della sua vicina. L’episodio è avvenuto a Hudson, nella contea di Pasco. Secondo il report dello sceriffo, “Craig Vogt ha lasciato una lettera nella cassetta della posta della vicina in cui spiegava di aver tagliato il collo ai pavoni con un coltello e di averli poi cucinati in una padella”. Le autorità riferiscono che l’uomo avrebbe agito per rancore nei confronti della vicina: “Il sospettato ha dichiarato di aver ucciso i pavoni perché la donna continuava a nutrirli nonostante lui le avesse chiesto di smettere ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ucciso - tuoi
