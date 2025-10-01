Ho questa malattia La diagnosi e la confessione del famoso cantante al suo pubblico

Una rivelazione inattesa ha scosso i fan di una delle popstar più amate al mondo. Durante una lunga chiacchierata in un noto podcast dedicato alla salute, l’artista ha deciso di condividere per la prima volta un aspetto molto intimo e nascosto della sua vita. Non si è trattato di un annuncio legato alla carriera o a un nuovo progetto musicale, ma di una confessione a cuore aperto sulla sua salute, capace di sorprendere e commuovere chi lo segue da anni. Robbie Williams ha ammesso infatti di convivere con la sindrome di Tourette. La confessione è arrivata ai microfoni del podcast “I’m ADHD! No You’re Not”, dove l’ex Take That ha raccontato senza filtri il suo vissuto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

