Colpo di scena al Grande Fratello. Matteo Azzali minaccia di abbandonare il reality. Ecco perché si è scontrato con l'atmosfera della Casa Qualcosa non quadra nella Casa del Grande Fratello. Matteo Azzali è già pronto a mollare tutto? Scopri cosa è successo davvero. Doveva essere il suo ritorno. La rinascita dopo l'incubo. Invece, dopo appena 24 ore, Matteo Azzali minaccia di lasciare la Casa del Grande Fratello. Il pugile 47enne non ci sta: quello che ha trovato non è il palco emotivo che sperava, ma un caos da villaggio vacanze che lo fa infuriare. Nella notte, mentre gli altri dormivano, si è sfogato con Francesco Rana.

© Gossipnews.tv - “HO DECISO, LASCIO LA CASA”: primo addio shock al Grande Fratello!