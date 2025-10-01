Him | uno scontro sul campo da gioco turba gli animi nella clip esclusiva dell' horror prodotto da Jordan Peele
Entriamo nel mood dell'horror con Tyriq Withers e Marlon Wyans prodotto da Jordan Peele con una inquietante clip esclusiva del film, nei cinema dal 2 ottobre con Universal Picures. L'orrore sui campi da football. Uno degli sport più amati e seguiti dal pubblico americano, e non solo, diventa oggetto di indagine sul male sotto lo sguardo attendo di Jordan Peele, produttore di Him, thriller a sfondo sportivo diretto da Justin Tipping in arrivo nei cinema italiani a partire dal 2 ottobre con Universal Picures. Una clip esclusiva dedicata al protagonista Tyriq Withers, offerta oggi da Movieplayer.it ci permette di saggiare l'atmosfera inquietante che si respira sul campo da gioco durante un allenamento particolarmente drammatico che vede coinvolto il protagonista del film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
