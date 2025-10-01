HIM | una clip in anteprima esclusiva dell' horror sportivo prodotto da Jordan Peele

Comingsoon.it | 1 ott 2025

Arriva al cinema il 2 ottobre con Universal Pictures l'atteso horror di ambientazione sportiva HIM, diretto da Justin Tipping, prodotto da Jordan Peele e con Marlon Wayans. Ve lo presentiamo con una clip in anteprima esclusiva. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Him: uno scontro sul campo da gioco turba gli animi nella clip esclusiva dell'horror prodotto da Jordan Peele - Entriamo nel mood dell'horror con Tyriq Withers e Marlon Wyans prodotto da Jordan Peele con una inquietante clip esclusiva del film, nei cinema dal 2 ottobre con Universal Picures. Come scrive movieplayer.it

