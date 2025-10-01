Him recensione | l’horror sportivo prodotto da Jordan Peele non è un touchdown

La nostra recensione di Him, horror sportivo prodotto da Jordan Peele e diretto da Justin Tipping con Marlon Wayans e Tyriq Withers: per usare un termine del football americano è un fumble, una palla mancata che si traduce in un film incapace di andare sotto la superficie patinata. Prima dell’attesissima opera quarta Jordan Peele ( Get Out, Noi, Nope ) ha tenuto a battesimo Justin Tipping e questo suo Him, un horror sportivo ambientato nel super competitivo campionato di football americano già esplorato in passato da giganti come Oliver Stone e ottimi registi come Peter Berg. Il risultato è però una pellicola decisamente inferiore alle aspettative, priva di mordente, superficiale nella sua denuncia di un certo fanatismo (non solo sportivo) e della tossicità di certi ambienti; Marlon Wayans, qui un po’ troppo gigionesco ed esagerato, non aiuta di certo la causa. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

