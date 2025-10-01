Highlights Gol Villarreal Juve | le immagini del match – VIDEO

Juventusnews24.com | 1 ott 2025

Highlights Gol Villarreal Juve in diretta dall’Estadio de la Ceramica di Vila-real. Le immagini salienti del match della seconda di Champions League. La Juve affronta il Villarreal, con il match in programma mercoledì 1 ottobre alle ore 21.00 all’Estadio de la Ceramica di Vila-real. Bianconeri che vogliono conquistare i primi tre punti in Champions League dopo il pareggio all’esordio con il Borussia Dortmund. Qui trovate gli highlights e i gol d i VILLARREAL JUVE LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Villarreal Juve. 7? OCCASIONE VILLARREAL –  Dagli sviluppi di calcio di punizione il pallone viene appoggiato a Parejo che prova il piattone, palla fuori di poco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Highlights Gol Villarreal Juve: le immagini del match – VIDEO

