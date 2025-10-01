Highlander | un premio Oscar entra nel cast del reboot con un ruolo da villain

Una delle star più amate dalla critica affiancherà Henry Cavill, Dave Bautista e Russell Crowe nell'atteso reboot dell'action dedicato al celebre guerriero immortale. Un nuovo villain in arrivo in Highlander. Mentre le riprese del reboot sono in pausa per via dell'infortunio occorso a Henry Cavill, ferito a una gamba mentre si allenava per gli spettacoli combattimenti presenti nel film, non si ferma il casting. Sappiamo che Cavill si calerà nei panni del guerriero immortale che furono di Christopher Lambert, mentre Dave Bautista interpreterà il principale cattivo della storia, Kurgan, interpretato da Clancy Brown nell'originale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

