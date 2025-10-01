Highlander | Jeremy Irons si unisce al cast del film

Il remake di Highlander con Henry Cavill vede nel ruolo del cattivo secondario un attore premio Oscar che, come Cavill, è apparso nella DCU. Come precedentemente riportato, Dave Bautista è stato scelto per interpretare il cattivo principale Kurgan, interpretato da Clancy Brown nell’originale. Come riportato da The Hollywood Reporter, il già ricco cast di Highlander avrebbe però appena aggiunto un altro pezzo importante, assicurandosi il premio Oscar ed ex star della DCU Jeremy Irons nel ruolo del leader dei Watchers, un ordine segreto incaricato di tenere d’occhio Cavill e i suoi compagni immortali. 🔗 Leggi su Cinefilos.it