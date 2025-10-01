Il pluripremiato Jeremy Irons si è aggiunto al cast stellare di Highlander, reboot del classico actionfantasy degli anni ottanta. Con le riprese sospese a causa di un infortunio capitato a Henry Cavill ( qui il nostro articolo ), il cast del reboot di Highlander ha salutato questa mattina l’ingresso di Jeremy Irons. L’attore veterano avrà il ruolo da villain nel film dando volto ad un leader di un ordine segreto chiamato “ The Watchers “, che tiene d’occhio gli immortali e li considera una minaccia per l’umanità. La notizia è stata confermata dal the Hollywood Reporter. Il primo ciak dovrebbe essere battuto ad inizio 2026. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Highlander | Jeremy Irons si aggiunge ad un cast stellare