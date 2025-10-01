Hell' s Paradise l' anime dello Studio MAPPA rivela con un nuovo trailer la sua seconda stagione

Da Jujutsu Kaisen a Attack on Titan, Studio MAPPA ha dimostrato di essere un gigante dell'animazione moderna. Ora tocca a Hell's Paradise riaffacciarsi sulla scena: dopo una prima stagione intrisa di sangue e segreti, Gabimaru e compagni si preparano a un ritorno ancora più oscuro. Dopo tre anni di attesa, Hell's Paradise: Jigokuraku ritorna con la seconda stagione, in arrivo a gennaio 2026. Studio MAPPA ha diffuso un trailer inedito che annuncia nuovi personaggi, un cast vocale rinnovato e l'escalation della lotta sull'isola maledetta di Shinsenkyo. Il ritorno dell'isola maledetta di Hell's Paradise Il nuovo trailer di Hell's Paradise: Jigokuraku ha finalmente fissato l'appuntamento per l'attesissima seconda stagione: gennaio 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

