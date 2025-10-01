Hellas Verona vs Sassuolo sesta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 1 ott 2025

Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. La posta in palio è già alta con gli scaligeri che vanno a caccia di una boccata d’ossigeno per la corsa salvezza, mentre gli emiliani vogliono confermare gli ultimi recenti progressi. Hellas Verona vs Sassuolo si giocherà venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi. HELLAS VERONA VS SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri non hanno ancora vinto una partita. I tre punti ottenuti fin quì sono frutto dei tre pareggi conquistati contro Udinese, Cremonese e Juventus, e le due sconfitte contro Roma e Lazio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Verona-Sassuolo: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - L'Hellas di Paolo Zanetti è ancora alla ricerca della prima vittoria in questa campionato, con i tre punti accumulati finora che sono arrivati dai pareggi contro Udinese, Cremonese e Juventus.

Pronostico Hellas Verona-Sassuolo 3 Ottobre 2025: in palio importanti punti salvezza - US Sassuolo del 3 ottobre 2025 alle 20:45: una sfida di Serie A Enilive che promette tensione e spettacolo, con entrambe l ...

