Il presidente americano Trump vuole il Premio Nobel per la Pace, ma la sua amministrazione sembra mandare il messaggio opposto, nella forma che si spera non diventi anche sostanza. A inizio settembre, il tycoon ha cambiato il nome del Dipartimento della Difesa, ossia il Pentagono, in Dipartimento della Guerra. Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, sembra averlo preso fin troppo in parola e si è reso protagonista di uno speech dai toni poco confortanti. A Quantico, in Virginia, una delle basi più importanti dei Marines, davanti a centinaia di generali e ufficiali convocati d’urgenza, il numero uno del Pentagono ha parlato a ruota libera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hegseth sferza i generali Usa : "Basta barbe e capelli lunghi . È ora di prepararsi alla guerra"