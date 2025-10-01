Heather Parisi torna a sfogarsi sui suoi canali social, questa volta per difendere sua figlia Elizabeth. La showgirl ha condiviso un lungo commento rivolto agli utenti che, sotto le foto della ragazza nata dall’amore con Umberto Maria Anzolin, la paragonano alla sorella Jacqueline sostenendo che sia più bella di lei. Heather Parisi, lo sfogo contro i paragoni tra le figlie. Heather Parisi non si tira indietro quando sente il bisogno di dire la sua. Da sempre molto attiva sui social, risponde senza filtri a critiche e polemiche, soprattutto quando in gioco ci sono i suoi affetti. A scatenare la sua reazione, questa volta, sono alcuni commenti alle foto di Elizabeth, paragonata alla sorella maggiore Jacqueline Luna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Heather Parisi durissima sui paragoni tra le sue figlie: “L’odio è diventato un hobby”