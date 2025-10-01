Heather Parisi contro chi fa paragoni tra le figlie | Jacqueline più bella di Elizabeth? È un commento malato Usano il corpo di una ragazzina come un’arma per colpire me
L’ex ballerina ha risposto con un lungo post alle persone che «con un dito, dal divano di casa, stilano classifiche di bellezza su un’adolescente. Usano il corpo di una ragazzina come un’arma per colpire me, la madre». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
